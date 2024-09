Corea del Sud: La figlia di Moon Jae-in critica le indagini della procura su Twitter

04 Settembre 2024_ Moon Da-hye, figlia dell'ex presidente sudcoreano Moon Jae-in, ha espresso la sua forte opposizione alle indagini della procura attraverso un post sui social media, affermando che la sua famiglia è un "comunità di destino" e non un "comunità economica". Questo commento ha suscitato un dibattito tra esperti politici, con alcuni che lo paragonano a dichiarazioni simili fatte in passato da altri leader politici. La procura sta attualmente indagando su presunti legami finanziari tra Moon Da-hye e la sua ex azienda, sollevando interrogativi sulla legittimità delle sue affermazioni. La notizia è stata riportata da ytn.co.kr, evidenziando l'intensificarsi delle tensioni politiche in Corea del Sud. La situazione è ulteriormente complicata dalla presenza di accuse di favoritismi e conflitti di interesse legati all'ex presidente.