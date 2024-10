Corea del Sud: La first lady Kim Keon Hee non sarà accusata di manipolazione azionaria

17 Ottobre 2024_ I pubblici ministeri sudcoreani hanno deciso di non incriminare la first lady Kim Keon Hee dopo aver indagato sulla sua presunta partecipazione a uno schema di manipolazione azionaria legato a Deutsch Motors Inc., un concessionario BMW. La decisione è stata presa dopo quattro anni di indagini, durante i quali sono emerse accuse che il suo conto di trading fosse coinvolto in manipolazioni di prezzo tra il 2009 e il 2012. Questa conclusione potrebbe intensificare le richieste dell'opposizione per un'indagine indipendente su altre accuse contro la first lady, inclusa l'accettazione di una borsa di lusso da un pastore coreano-americano nel 2022. La notizia è stata riportata da The Korea Herald. La decisione di non procedere con l'accusa è stata influenzata da una revisione interna, mentre un tribunale ha recentemente condannato altri coinvolti nel caso di manipolazione, sollevando interrogativi sulla responsabilità della first lady.