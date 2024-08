31 Luglio 2024_ La ginnasta italiana Elisa Iorio ha attirato l'attenzione durante le qualificazioni della ginnastica artistica femminile ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, grazie a un tatuaggio in coreano sulla schiena. Il tatuaggio riporta la frase 'Amati' in coreano, un messaggio ispirato all'album 'Love Yourself' del famoso gruppo musicale sudcoreano BTS. Iorio ha anche condiviso il suo amore per la cultura coreana sui social, utilizzando simboli e frasi legate ai BTS, come il cuore e il colore viola, simbolo del gruppo. La notizia ha suscitato un grande supporto da parte dei fan dei BTS in tutto il mondo, che hanno espresso il loro orgoglio per la ginnasta italiana. La fonte di questa notizia è donga.com. Questo episodio evidenzia il crescente scambio culturale tra Italia e Corea del Sud, unendo sport e musica.