Corea del Sud: La giovane tiratrice Ban Hyo-jin conquista il 100° oro olimpico per la Corea del Sud

29 Luglio 2024_ La tiratrice sudcoreana Ban Hyo-jin, 17 anni, ha vinto la medaglia d'oro nella gara di carabina ad aria compressa 10 metri femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Con questa vittoria, Ban diventa la protagonista della centesima medaglia d'oro della Corea del Sud nella storia delle Olimpiadi estive. La giovane atleta ha totalizzato 251.8 punti nella finale, superando la cinese Huang Yiting in un'emozionante sfida. Ban Hyo-jin, che ha iniziato a tirare nel 2021, ha anche stabilito un nuovo record olimpico durante le qualificazioni. La notizia è riportata da 아주경제. La vittoria di Ban rappresenta un importante traguardo per la Corea del Sud, che ha già conquistato quattro medaglie d'oro in questa edizione dei Giochi.