Corea del Sud: La magia di Petit France e del Villaggio Italiano a Gapyeong

10 Ottobre 2024_ Il presidente Han Hong-seob ha inaugurato il Villaggio Italiano, un'attrazione che si unisce a Petit France, un parco tematico ispirato alla cultura francese, situato a Gapyeong, in Corea del Sud. Questi luoghi, che offrono un'esperienza immersiva nel mondo delle fiabe e dell'arte, sono stati realizzati grazie alla passione di Han, che ha viaggiato in Europa per raccogliere ispirazione. Il Villaggio Italiano, aperto nel 2021, presenta un'imponente statua di Pinocchio e celebra la cultura italiana attraverso mostre e eventi. La notizia è stata riportata da daum.net, evidenziando l'importanza di questi spazi culturali che avvicinano la Corea del Sud all'arte e alla tradizione italiana. Inoltre, il parco ospiterà il primo Festival Mondiale degli Organi a molla nel 2024, un evento che promette di attrarre visitatori da tutto il mondo.