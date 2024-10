Corea del Sud: La moda incontra la letteratura con l'Italia in primo piano

12 Ottobre 2024_ La Corea del Sud sta assistendo a un'interessante fusione tra moda e letteratura, con marchi italiani come Miu Miu e Valentino in...

12 Ottobre 2024_ La Corea del Sud sta assistendo a un'interessante fusione tra moda e letteratura, con marchi italiani come Miu Miu e Valentino in evidenza. Recentemente, Miu Miu ha aperto pop-up store a tema libri in otto paesi, tra cui Seoul, mentre Valentino ha sponsorizzato il prestigioso Booker Prize 2024. Queste iniziative hanno attirato l'attenzione dei giovani lettori, rendendo la lettura una parte 'cool' della cultura giovanile. La notizia è stata riportata da joongang.co.kr. Questo trend evidenzia come la moda possa contribuire a promuovere la letteratura, creando un dialogo tra due mondi apparentemente distanti.