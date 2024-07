Corea del Sud: La moglie del presidente Yoon Suk-yeol interrogata per 12 ore

21 Luglio 2024_ La moglie del presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol, Kim Keon-hee, è stata interrogata per 12 ore dalla procura in un'indagine a porte chiuse. Questo è il primo caso in cui la consorte di un presidente in carica viene convocata per un interrogatorio. L'indagine riguarda presunte manipolazioni del mercato azionario legate alla società Deutsche Motors e violazioni della legge anti-corruzione. L'interrogatorio è avvenuto in un momento delicato, con il Partito Democratico che aveva precedentemente proposto una legge per un'indagine speciale, respinta dal presidente Yoon. Lo riporta ytn.co.kr. L'esito dell'interrogatorio potrebbe influenzare l'opinione pubblica e le dinamiche politiche interne, soprattutto in vista delle prossime elezioni del Partito del Potere Popolare.