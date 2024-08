22 Agosto 2024_ La nascita del figlio dell'attore sudcoreano Song Joong-ki a Roma ha sollevato interrogativi sulla legge sulla cittadinanza italiana, poiché il bambino non ha ottenuto la cittadinanza italiana nonostante sia nato nel paese. Secondo la legge italiana, i figli di genitori immigrati non possono richiedere la cittadinanza fino al compimento dei 18 anni, il che ha portato a discussioni sulla necessità di riformare la normativa. Il dibattito è stato alimentato dalla recente vittoria della squadra di pallavolo femminile italiana alle Olimpiadi, che ha evidenziato l'importanza della diversità culturale. La fonte di questa notizia è sedaily.com. La questione della cittadinanza in Italia è particolarmente rilevante, considerando che circa 900.000 bambini di immigrati sono attualmente iscritti nel sistema scolastico italiano.