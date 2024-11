Corea del Sud: La pasta fresca italiana conquista il mercato con il nuovo spaghetto di Chilgap Agricultural Products

31 Ottobre 2024_ La popolarità del programma culinario "Chef in Bianco e Nero" ha aumentato l'interesse per la pasta fresca in Corea del Sud. Chilgap...

31 Ottobre 2024_ La popolarità del programma culinario "Chef in Bianco e Nero" ha aumentato l'interesse per la pasta fresca in Corea del Sud. Chilgap Agricultural Products ha lanciato il suo spaghetto "Pulcinella", ispirato alla tradizione della pasta di Napoli, in una versione HMR che esalta la consistenza della pasta fresca. Questo prodotto, preparato con una salsa speciale che mantiene la carne in pezzi, offre un'esperienza gastronomica ricca e saporita, facilmente realizzabile anche a casa. La pasta è disponibile in vari punti vendita, tra cui E-Mart e Homeplus, come riportato da mt.co.kr. L'influenza della cucina italiana continua a crescere in Corea del Sud, con un crescente numero di consumatori attratti dalla qualità e dalla tradizione della pasta italiana.