Corea del Sud: La pressione del Partito Democratico per un'indagine su Kim Geon-hee continua

9 Novembre 2024_ Il Partito Democratico della Corea del Sud ha organizzato manifestazioni per la seconda settimana consecutiva, chiedendo un'indagine speciale su Kim Geon-hee, moglie del presidente Yoon Suk-yeol. Il partito di opposizione accusa il governo di non aver affrontato adeguatamente le preoccupazioni sollevate durante il recente discorso del presidente. I critici sostengono che le manifestazioni siano un tentativo di esercitare pressione sulla giustizia in vista della sentenza di primo grado per il leader del Partito Democratico, Lee Jae-myung. La fonte di queste informazioni è ytn.co.kr. Le tensioni politiche in Corea del Sud continuano a crescere, con il Partito Democratico che cerca di capitalizzare il calo di popolarità del presidente Yoon.