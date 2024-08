Corea del Sud: La prima rappresentazione di 'Turandot' all'Arena di Verona arriva in Corea

19 Agosto 2024_ La Corea del Sud ospiterà per la prima volta l'opera 'Turandot', diretta dal celebre Franco Zeffirelli, all'Arena di Verona, un festival di opera con oltre 100 anni di storia. Questo evento segna un'importante celebrazione del 140° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Corea e Italia, con la collaborazione dell'Istituto Italiano di Cultura e dell'Ambasciata Italiana. La rappresentazione, che si terrà dal 12 al 19 ottobre 2024, è un'opportunità unica per il pubblico coreano di assistere a un'opera di fama mondiale, con un allestimento che promette di essere spettacolare e innovativo. La notizia è stata riportata da radio.ytn.co.kr. Questo evento rappresenta un passo significativo per la diffusione della cultura operistica italiana in Corea, sottolineando l'importanza della collaborazione culturale tra i due paesi.