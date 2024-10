Corea del Sud: La proposta di un nuovo speciale ispettore per le indagini su Kim Geon-hee suscita polemiche

25 Ottobre 2024_ Il leader del partito di governo sudcoreano, Han Dong-hoon, ha proposto l'istituzione di un nuovo speciale ispettore per affrontare le accuse di corruzione contro Kim Geon-hee, moglie del presidente Yoon Suk-yeol. Tuttavia, questa proposta è stata criticata come una soluzione inadeguata e fuorviante, poiché non affronta le gravi accuse di malversazione già emerse. La mancanza di un'indagine indipendente è vista come un tentativo di minimizzare la gravità della situazione e di deviare l'attenzione pubblica. La fonte di queste informazioni è 한겨레. La questione ha sollevato un acceso dibattito politico, con l'opposizione che chiede un'indagine più approfondita e trasparente per chiarire le accuse contro Kim Geon-hee.