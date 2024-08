Corea del Sud: La pubblicazione delle memorie di Park Geun-hye segna un momento storico

23 Agosto 2024_ Park Geun-hye, ex presidente della Corea del Sud e prima donna a ricoprire tale carica, ha recentemente pubblicato le sue memorie, rivelando dettagli inediti sulla sua presidenza e sul controverso scandalo di corruzione che ha portato al suo impeachment. Dopo aver scontato 4 anni e 9 mesi di carcere, Park ha condiviso le sue esperienze attraverso il servizio di abbonamento 'The JoongAng Plus', offrendo ai lettori un accesso esclusivo ai retroscena della sua amministrazione. Le memorie includono riflessioni personali e analisi delle sfide politiche affrontate durante il suo mandato, in particolare riguardo alla sicurezza nazionale e alle relazioni con la Corea del Nord. La fonte di questa notizia è joongang.co.kr. Park Geun-hye, il cui mandato è stato segnato da polemiche e tensioni politiche, continua a suscitare dibattiti in Corea del Sud, dove la sua figura rimane controversa.