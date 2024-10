Corea del Sud: La Repubblica Ceca sospende contratto per impianto nucleare con Corea del Sud

30 Ottobre 2024_ La Repubblica Ceca ha deciso di sospendere temporaneamente un contratto per la costruzione di un impianto nucleare con la Corea del Sud, a seguito di obiezioni sollevate da aziende francesi e americane. L'Autorità Antitrust ceca ha dichiarato che la decisione è stata presa in modo proattivo, senza indicare come verrà risolta la questione. La compagnia americana Westinghouse ha contestato l'uso di una tecnologia di progettazione di reattori per cui detiene i diritti di brevetto, sostenendo che non è stata concessa alcuna autorizzazione per il suo utilizzo. La notizia è stata riportata da AFP e Reuters. La Corea del Sud, nota per il suo avanzato settore energetico nucleare, sta affrontando sfide significative nella sua espansione internazionale in questo campo.