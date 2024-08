Corea del Sud: La riscoperta dell'Amalfi Lemon a Taean

5 Agosto 2024_ In Corea del Sud, il progetto 'Locals are New World' ha portato alla luce l'Amalfi Lemon, un prodotto tipico italiano, coltivato da...

5 Agosto 2024_ In Corea del Sud, il progetto 'Locals are New World' ha portato alla luce l'Amalfi Lemon, un prodotto tipico italiano, coltivato da oltre dieci anni nella regione di Taean. Questo limone, noto per il suo profumo intenso, è diverso dal più comune Eureka Lemon e sta guadagnando attenzione tra i consumatori locali. Il progetto, promosso da Shinsegae Department Store, mira a valorizzare ingredienti locali e a creare un equilibrio tra domanda e offerta nel mercato alimentare. La notizia è stata riportata da nbiz.heraldcorp.com. La valorizzazione di ingredienti italiani come l'Amalfi Lemon rappresenta un interessante scambio culturale tra Corea del Sud e Italia.