Corea del Sud: La Scala di Paradise City premiata come eccellenza mondiale nel wine dining

19 Agosto 2024_ Il ristorante italiano 'La Scala', situato a Paradise City in Corea del Sud, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di 'Best of Award of Excellence' dalla rivista Wine Spectator. Questo premio, assegnato a ristoranti che offrono una selezione eccezionale di vini, sottolinea l'impegno del ristorante nel fornire un'autentica esperienza culinaria italiana, con oltre 360 varietà di vini premium. Il ristorante, guidato dallo chef Checato, si distingue per i suoi piatti preparati con ingredienti freschi e locali, offrendo un'ampia gamma di specialità italiane. La notizia è stata riportata da localsegye.co.kr, evidenziando il crescente riconoscimento internazionale della cucina italiana in Corea del Sud. In occasione del premio, 'La Scala' lancerà una promozione speciale a partire dal 1° settembre, presentando due vini premiati a prezzi scontati.