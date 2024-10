Corea del Sud: La scrittrice Han Kang vince il Premio Nobel per la Letteratura 2024

10 Ottobre 2024_ La scrittrice sudcoreana Han Kang ha vinto il Premio Nobel per la Letteratura 2024, diventando la prima autrice coreana a ricevere questo prestigioso riconoscimento. La giuria ha elogiato la sua capacità di affrontare temi di trauma storico e vulnerabilità umana attraverso una prosa poetica e intensa. Han Kang è nota per il suo romanzo 'La vegetariana', che ha già ricevuto il Man Booker International Prize nel 2016, e ha esplorato la violenza e la sofferenza umana in molte delle sue opere. La notizia è stata riportata da 한겨레. Han Kang, figlia dello scrittore Han Seung-won, ha iniziato la sua carriera letteraria negli anni '90 e ha guadagnato riconoscimenti internazionali per il suo stile innovativo e le sue tematiche profonde.