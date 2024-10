Corea del Sud: La Settimana della Cucina Italiana si avvicina con eventi speciali

24 Ottobre 2024_ La Settimana della Cucina Italiana, organizzata dall'Ambasciata d'Italia in Corea del Sud, si svolgerà dal 18 al 24 novembre 2024, celebrando la ricca tradizione gastronomica italiana. Durante questa settimana, si terranno eventi come corsi di cucina e seminari, con l'obiettivo di promuovere non solo la cucina italiana ma anche quella coreana, creando un ponte culturale tra i due Paesi. Un evento speciale sarà la presenza della chef stellata Cristina Bowerman, che presenterà piatti tradizionali della Puglia, rendendo l'iniziativa ancora più affascinante. La notizia è stata riportata da hankyung.com. La Settimana della Cucina Italiana rappresenta un'importante opportunità per rafforzare i legami culturali e gastronomici tra Italia e Corea del Sud.