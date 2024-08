Corea del Sud: La squadra di scherma maschile conquista il terzo oro consecutivo alle Olimpiadi di Parigi

01 Agosto 2024_ La squadra di scherma maschile della Corea del Sud ha vinto la medaglia d'oro nella finale a squadre di sciabola alle Olimpiadi di Parigi 2024, battendo l'Ungheria con un punteggio di 45-41. Questo trionfo segna il terzo oro consecutivo per la Corea del Sud in questa disciplina, dopo le vittorie a Londra 2012 e Tokyo 2020. L'atleta di punta, Oh Sang-wook, è diventato il primo schermidore coreano a vincere due medaglie d'oro in un'unica Olimpiade. La notizia è riportata da 동아일보. Questo successo rappresenta anche il 300° oro della Corea del Sud nelle Olimpiadi estive, consolidando la sua posizione nel panorama della scherma mondiale.