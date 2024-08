Corea del Sud: La squadra femminile di sciabola conquista una storica medaglia d'argento alle Olimpiadi di Parigi

04 Agosto 2024_ La squadra femminile di sciabola della Corea del Sud ha ottenuto una sorprendente medaglia d'argento alle Olimpiadi di Parigi 2024, perdendo in finale contro l'Ucraina con un punteggio di 42-45. Questo rappresenta il primo podio per la Corea del Sud nella competizione di sciabola femminile a squadre, superando il precedente miglior risultato di bronzo ottenuto a Tokyo. La squadra, composta da atlete giovani e promettenti, ha dimostrato un'ottima prestazione, battendo gli Stati Uniti nei quarti di finale e la Francia in semifinale. La notizia è stata riportata da chosun.com. La Corea del Sud ha concluso il torneo di sciabola con un totale di tre medaglie, inclusi due ori e un argento, evidenziando il crescente talento nel panorama della scherma.