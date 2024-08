Corea del Sud: La squadra olimpica supera le aspettative a Parigi 2024

10 Agosto 2024_ La squadra olimpica sudcoreana ha raggiunto un traguardo straordinario ai Giochi di Parigi 2024, superando il suo obiettivo iniziale di cinque medaglie d'oro, conquistando ben tredici medaglie d'oro. Questo risultato eccezionale potrebbe portare a un nuovo record di medaglie per la Corea del Sud, che ha già eguagliato il suo miglior risultato storico. Gli esperti sportivi prevedono che la squadra potrebbe persino raggiungere quindici medaglie d'oro prima della conclusione dei giochi. La notizia è stata riportata da ytn.co.kr, evidenziando il successo della Corea del Sud in discipline come il tiro e il taekwondo, con atleti come Kim Yoo-jin che hanno sorpreso tutti con le loro prestazioni. La squadra sudcoreana, composta da un numero ridotto di atleti, sta dimostrando un'abilità e una determinazione senza precedenti, rendendo orgogliosa la nazione.