29 Luglio 2024_ Seongsimdang, un panificio di Daejeon, ha recentemente attirato l'attenzione durante un'audizione parlamentare in Corea del Sud, dove è stato menzionato in relazione a spese aziendali. Fondato nel 1956, Seongsimdang è noto non solo per i suoi prodotti da forno, ma anche per il suo impegno sociale, ispirato dal movimento italiano 'Focolare'. Il nome 'Rosso' rappresenta la filosofia aziendale di condivisione e comunità, e il panificio ha avuto l'onore di preparare la colazione per Papa Francesco durante la sua visita in Corea nel 2014. La notizia è stata riportata da daum.net, evidenziando l'importanza di Seongsimdang come esempio di impresa sociale in Corea del Sud. La storia di questo panificio dimostra come la cultura italiana possa influenzare positivamente anche le realtà locali.