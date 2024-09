Corea del Sud: La straordinaria storia di Kim Sang-jin, da fuggitivo a imprenditore di successo

8 Settembre 2024_ Kim Sang-jin, 43 anni, ha condiviso la sua incredibile storia di vita durante il concorso di presentazione dei casi di integrazione dei rifugiati nordcoreani tenutosi a luglio. Dopo essere fuggito dalla Corea del Nord, dove ha vissuto esperienze traumatiche come il lavoro come contrabbandiere e l'accusa ingiusta di rapimento di minori, Kim è riuscito a ricostruire la sua vita in Corea del Sud, diventando un imprenditore di successo con un reddito mensile di oltre 10 milioni di won. La sua determinazione e il duro lavoro lo hanno portato a superare le avversità e a raggiungere la felicità nella sua nuova vita. La notizia è stata riportata da donga.com. Kim, originario di Hyesan, è un esempio di resilienza e speranza per molti rifugiati nordcoreani che cercano una nuova vita.