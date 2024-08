Corea del Sud: La testimonianza di Park Geun-hye sulla sua presidenza e il processo di impeachment

27 Agosto 2024_ Park Geun-hye, ex presidente della Corea del Sud e prima donna a ricoprire tale carica, ha recentemente condiviso le sue esperienze nel suo memoir, rivelando dettagli inediti sul suo controverso mandato e sul processo di impeachment che l'ha portata alla destituzione nel 2017. Nel libro, Park esprime il suo rammarico per gli eventi che hanno portato alla sua caduta, sostenendo di non aver mai abusato del suo potere per favorire interessi personali. La pubblicazione del memoir è stata accolta con interesse dai lettori, poiché offre uno sguardo intimo sulla vita politica e le sfide affrontate durante il suo mandato. La fonte di questa notizia è joongang.co.kr. Park Geun-hye, che ha governato dal 2013 al 2017, è stata coinvolta in uno scandalo di corruzione che ha scosso la nazione, portando a una delle più grandi manifestazioni di protesta nella storia della Corea del Sud.