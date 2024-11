Corea del Sud: L'agenzia meteorologica chiede più fondi e personale per affrontare il cambiamento climatico

3 Novembre 2024_ Chang Dong-eon, amministratore della Korea Meteorological Administration (KMA), ha sottolineato l'importanza di un aumento di fondi e personale per migliorare la resilienza della Corea del Sud contro il cambiamento climatico. Durante un'intervista, ha evidenziato che le previsioni meteorologiche sono diventate sempre più difficili a causa di eventi climatici estremi e imprevisti. Chang ha richiesto un budget maggiore per sviluppare tecnologie avanzate e migliorare la capacità di previsione, poiché il budget attuale è significativamente inferiore rispetto a quello degli Stati Uniti. La notizia è stata riportata da The Korea Herald, evidenziando la necessità di un sistema di risposta più efficace per affrontare le sfide climatiche future. La KMA, con sede a Dongjak-gu, Seoul, è responsabile delle previsioni meteorologiche e della gestione dei disastri legati al clima in Corea del Sud.