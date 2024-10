Corea del Sud: L'ambasciatore italiano partecipa al festival del cinema di montagna a Ulsan

10 Ottobre 2024_ L'ambasciatore italiano in Corea del Sud, Emilia Gatto, ha recentemente partecipato al Festival Internazionale del Cinema di Montagna di Ulsan, rappresentando l'Italia. Durante l'evento, ha avuto l'opportunità di incontrare il famoso alpinista italiano Alex Bellini, noto per le sue avventure estreme. L'Italia, con le sue montagne iconiche come le Dolomiti, è un paese ricco di storie di esplorazione e avventura, attirando ogni anno oltre un milione di turisti coreani. La notizia è stata riportata da hankyung.com, evidenziando l'interesse crescente per il turismo montano in Italia. L'ambasciatore ha espresso il desiderio di promuovere ulteriormente le bellezze italiane in Corea, sottolineando i legami culturali tra i due paesi.