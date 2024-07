Corea del Sud: Lamborghini inaugura un nuovo showroom a Bundang con il design italiano

25 Luglio 2024_ Lamborghini ha inaugurato il 24 luglio 2024 un nuovo showroom a Bundang, in Corea del Sud, in collaborazione con l'italiana...

25 Luglio 2024_ Lamborghini ha inaugurato il 24 luglio 2024 un nuovo showroom a Bundang, in Corea del Sud, in collaborazione con l'italiana Automobili Lamborghini. Situato in una zona ad alta densità abitativa e vicino a importanti aziende IT, lo showroom di 540,62 m² offre una selezione di supercar e SUV, esaltando l'eccellenza del design e dell'ingegneria automobilistica italiana. I clienti possono personalizzare le loro auto da sogno attraverso il lounge Ad Personam, utilizzando il Lamborghini Car Configurator per esplorare infinite opzioni di design. La notizia è stata riportata da motormag.co.kr, evidenziando l'importanza della presenza di marchi italiani nel mercato automobilistico sudcoreano. Questo showroom rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati di auto di lusso nella regione di Bundang e Pangyo.