Corea del Sud: Lanciato il nuovo spumante italiano 'Prose Blanc' di Gancia

15 Luglio 2024_ La società sudcoreana Kumyang International ha annunciato il lancio del nuovo spumante quotidiano 'Prose Blanc' prodotto dalla storica cantina italiana Gancia. Il 'Prose Blanc' è realizzato con il metodo Charmat, offrendo freschezza, struttura e un gusto cremoso e persistente. Questo spumante è ideale come aperitivo o in abbinamento a piatti come verdure fritte, pizza e insalate. Gancia, fondata nel 1850 da Carlo Gancia, è nota per aver gettato le basi dell'industria del vino spumante in Italia e per essere stata fornitrice ufficiale della Casa Reale Svedese. Lo riporta thebell.co.kr. Il 'Prose Blanc' è disponibile presso grandi magazzini e enoteche in tutta la Corea del Sud.