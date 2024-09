Corea del Sud: L'arte italiana in primo piano al Frieze Seoul 2024

12 Settembre 2024_ L'ambasciata italiana in Corea del Sud ha celebrato l'arte contemporanea italiana durante il Frieze Seoul 2024, un'importante fiera d'arte che ha richiamato l'attenzione sul legame tra i due Paesi. L'evento 'Italy at Frieze Seoul' ha presentato opere di sei artiste italiane, evidenziando il contributo delle donne nell'arte, con un focus particolare su Artemisia Gentileschi, una figura chiave del Barocco. In occasione del 140° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Corea, le opere di Gentileschi e Caravaggio saranno esposte in Corea a novembre. La notizia è stata riportata da hankyung.com, sottolineando l'importanza della cultura italiana nel panorama artistico coreano. Questo evento rappresenta un'opportunità unica per rafforzare i legami culturali tra Italia e Corea del Sud.