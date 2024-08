Corea del Sud: L'artista Imi Rim porta il teatro delle marionette in Italia

27 Agosto 2024_ Imi Rim, un giovane designer di marionette sudcoreano, ha recentemente condiviso la sua esperienza di scambio culturale in Italia,...

27 Agosto 2024_ Imi Rim, un giovane designer di marionette sudcoreano, ha recentemente condiviso la sua esperienza di scambio culturale in Italia, dove ha partecipato a workshop sul teatro delle marionette. Durante il suo soggiorno, ha presentato una performance ispirata al personaggio italiano Pulcinella, creando un ponte tra le tradizioni teatrali coreane e italiane. Rim ha sottolineato l'importanza di mantenere viva la cultura tradizionale, reinterpretandola per il pubblico moderno, e ha espresso il desiderio di continuare a collaborare con artisti italiani. La notizia è stata riportata da ohmynews.com. Imi Rim, noto per il suo lavoro innovativo nel campo delle marionette, continua a esplorare le connessioni tra le diverse culture attraverso l'arte.