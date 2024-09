Corea del Sud: L'attrice Lee Joo-bin diventa il volto del brand italiano Colombo

07 Settembre 2024_ L'attrice sudcoreana Lee Joo-bin è stata scelta come modella per il nuovo brand italiano di alta moda 'Borgosesia by Colombo',...

07 Settembre 2024_ L'attrice sudcoreana Lee Joo-bin è stata scelta come modella per il nuovo brand italiano di alta moda 'Borgosesia by Colombo', recentemente lanciato in Corea del Sud. Il marchio, che si distingue per il suo design elegante e la perfetta sartoria, trae ispirazione dall'heritage italiano, proponendo capi classici e raffinati. Lee Joo-bin ha indossato con stile diverse creazioni del brand, tra cui un sofisticato completo e un lungo cappotto, evidenziando la qualità dei materiali e il design senza tempo. La notizia è stata riportata da blog.naver.com. 'Borgosesia by Colombo' è un marchio che promette di conquistare il mercato coreano con la sua proposta di moda formale e chic, ideale per occasioni speciali e per l'ufficio.