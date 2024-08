Corea del Sud: Le startup di AI semiconductors Rebellion e Sapeon si fondono per creare un gigante del settore

19 Agosto 2024_ Le startup sudcoreane di semiconduttori per l'intelligenza artificiale, Rebellion e Sapeon, hanno firmato un contratto di fusione, dando vita a un'azienda con un valore di 14 trilioni di won. Questa fusione permetterà alle due aziende di coprire l'intero ciclo produttivo dei semiconduttori AI, dalla progettazione alla produzione e vendita. Rebellion si specializza nella progettazione e sviluppo di semiconduttori AI, mentre Sapeon si occupa della loro produzione e commercializzazione. La fusione è vista come un passo strategico per rafforzare la competitività nel mercato dei semiconduttori AI e accelerare l'espansione globale. La notizia è riportata da 아주경제. Entrambe le aziende manterranno i propri marchi e continueranno a investire in ricerca e sviluppo per migliorare le loro tecnologie nel settore.