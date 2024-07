Corea del Sud: Lee Jae-yong rafforza la leadership di Samsung

1 Luglio 2024_ Lee Jae-yong, presidente di Samsung Electronics, sta concentrando gli sforzi per assicurare nuovi motori di crescita per l'azienda....

