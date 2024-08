Corea del Sud: Legge contro il prestito illegale in arrivo con nuove misure restrittive

09 Agosto 2024_ Il governo sudcoreano sta preparando una serie di misure legislative per combattere il prestito illegale, con il partito Democratico che presenterà un emendamento alla legge sui prestiti la prossima settimana. Questo emendamento prevede l'innalzamento del capitale minimo richiesto per le società di prestito da 10 milioni a 3 miliardi di won, oltre alla nullità dei contratti di prestito che superano il tasso d'interesse legale. Anche il partito di governo, il People Power Party, intende presentare un proprio progetto di legge per rafforzare la supervisione delle piattaforme di prestito online e bloccare le pubblicità di prestiti illegali. La spinta per queste riforme è stata innescata da un'inchiesta del team di contenuti di 동아일보 che ha rivelato la realtà dei prestiti illegali. Le nuove misure mirano a proteggere i cittadini vulnerabili, in particolare dopo l'aumento dei casi di prestiti usurari durante la pandemia.