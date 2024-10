Corea del Sud: Leggende del calcio italiano lodano la cucina di 'Via Toledo' a Seoul

28 Ottobre 2024_ Alcuni dei più celebri calciatori italiani, tra cui Alessandro Del Piero e Fabio Cannavaro, hanno recentemente visitato il ristorante 'Via Toledo' a Seoul, gestito dallo chef coreano Kwon Seong-jun, noto per la sua cucina napoletana. Durante la loro visita, i calciatori hanno assaporato piatti tipici come pasta, risotto al tartufo e tiramisù, esprimendo grande soddisfazione per la qualità del cibo. Kwon ha spiegato l'importanza degli ingredienti freschi e di alta qualità, sottolineando il suo impegno a mantenere la tradizione culinaria italiana. La notizia della visita dei calciatori italiani ha suscitato un notevole interesse online, con il video che ha raggiunto oltre 1,5 milioni di visualizzazioni, come riportato da newsis.com. Questo incontro rappresenta un significativo scambio culturale tra Italia e Corea del Sud, evidenziando l'apprezzamento per la cucina italiana nel mondo.