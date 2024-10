Corea del Sud: Leggende del calcio italiano visitano il ristorante 'Napoli Mafia' a Seoul

20 Ottobre 2024_ Alcuni dei più grandi nomi del calcio italiano, tra cui Fabio Cannavaro, Andrea Pirlo, Alessandro Del Piero e Leonardo Bonucci, hanno visitato il ristorante 'Napoli Mafia' a Seoul, gestito dal vincitore del programma 'MasterChef' coreano, Kwon Seong-jun. Durante la loro visita, i calciatori hanno condiviso momenti di convivialità e hanno firmato delle maglie, esprimendo il loro affetto per il ristorante e per la cucina italiana. Kwon ha dichiarato di essere stato emozionato e onorato di cucinare per queste leggende del calcio, sottolineando l'importanza della cultura culinaria italiana. L'evento si è svolto in concomitanza con il '2024 Nexon Icon Match', un torneo di calcio che ha visto la partecipazione di ex calciatori di fama mondiale, come riportato da hankyung.com. Il ristorante 'Napoli Mafia', che offre autentica cucina italiana, è un esempio di come la cultura gastronomica italiana stia guadagnando popolarità anche in Corea del Sud.