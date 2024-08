Corea del Sud: L'ex parlamentare Lee Jin-sook cambia strategia politica dopo la destituzione

03 Agosto 2024_ L'ex parlamentare sudcoreano Lee Jin-sook ha deciso di non dimettersi dopo la sua destituzione, ma di trasformare la sua posizione in...

03 Agosto 2024_ L'ex parlamentare sudcoreano Lee Jin-sook ha deciso di non dimettersi dopo la sua destituzione, ma di trasformare la sua posizione in un'opportunità per rafforzare la sua influenza politica. Questa mossa segna un cambiamento significativo nella sua carriera, poiché Lee cerca di consolidare il proprio potere nonostante le difficoltà. La decisione di Lee di rimanere attiva sulla scena politica potrebbe influenzare le dinamiche future all'interno del suo partito e nel panorama politico sudcoreano. La notizia è stata riportata da 매일경제. Lee Jin-sook è un ex membro dell'Assemblea nazionale della Corea del Sud, il principale organo legislativo del paese, e la sua strategia potrebbe avere ripercussioni significative sulle prossime elezioni.