Corea del Sud: LG e Toyota avviano una collaborazione strategica nel settore automobilistico

28 Luglio 2024_ I CEO delle aziende del gruppo LG parteciperanno a un tech show presso la sede di Toyota in Giappone a settembre, per discutere di future collaborazioni nel settore dei componenti e materiali per automobili. Questo incontro segue le visite segrete del presidente di Toyota, Koji Sato, ai siti LG in Corea del Sud, suggerendo un rafforzamento della partnership tra le due aziende. Durante l'evento, LG presenterà le sue tecnologie per veicoli elettrici e autonomi, evidenziando l'impegno del gruppo nel settore automobilistico come nuova fonte di crescita. La notizia è stata riportata da 매일경제. LG, un conglomerato sudcoreano, è noto per la produzione di elettronica e componenti per veicoli, mentre Toyota è uno dei principali produttori automobilistici a livello mondiale, con sede in Giappone.