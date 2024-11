Corea del Sud: LG Group avvia la creazione di un fondo immobiliare per gestire i propri beni

1 Novembre 2024_ LG Group ha annunciato l'intenzione di avviare un fondo di investimento immobiliare (REIT) per gestire in modo più efficiente i propri beni immobiliari. La società prevede di costituire il REIT entro il prossimo anno, seguendo l'esempio di altri grandi gruppi come Samsung e SK. Il fondo includerà principalmente immobili di proprietà delle sue filiali, come gli uffici di LG Twin Tower e LG Seoul Station. LG Group intende anche acquisire la sede di LG HelloVision, attualmente in trattativa per un valore di circa 1700 miliardi di won. La notizia è stata riportata da 매일경제. LG Group, uno dei principali conglomerati sudcoreani, è attivo in vari settori, tra cui elettronica, chimica e telecomunicazioni.