Corea del Sud: LG Uplus lancia un ristorante italiano a Seoul per testare soluzioni AI

04 Agosto 2024_ LG Uplus ha aperto un ristorante di cucina italiana, 'FabriKitchen', a Seoul, come parte del suo progetto di ricerca per migliorare le soluzioni per le piccole imprese. Il ristorante, situato nella famosa via gastronomica 'Yongridangil', è gestito dallo chef italiano Fabrizio Ferrari e ha già riscosso un grande successo sui social media. Questa iniziativa mira a raccogliere dati e feedback per sviluppare un pacchetto di soluzioni digitali per i ristoratori, con l'obiettivo di aumentare il numero di clienti da 12.000 a 30.000 entro la fine dell'anno. La notizia è stata riportata da daum.net, evidenziando l'importanza della cucina italiana nel panorama gastronomico sudcoreano. LG Uplus prevede di utilizzare l'esperienza diretta nel ristorante per migliorare i propri servizi e supportare le piccole imprese nel settore della ristorazione.