Corea del Sud: L'industria del vino e l'influenza italiana nel mercato vinicolo

12 Ottobre 2024_ L'industria del vino in Corea del Sud sta vivendo un'evoluzione, con un crescente interesse per la proprietà di cantine e la produzione di vini personalizzati. Celebri figure sudcoreane, come Lee Soo-man di SM Entertainment e Jung Yong-jin di Shinsegae, hanno investito in cantine, ispirandosi a modelli di business italiani. In particolare, l'Italia è riconosciuta per i suoi cooperative wine, che rappresentano una parte significativa della produzione vinicola, contribuendo a creare vini di alta qualità attraverso la collaborazione tra piccoli produttori. La notizia è riportata da economist.co.kr, evidenziando come l'Italia continui a influenzare le pratiche vinicole anche in Corea del Sud, dove il mercato del vino sta crescendo rapidamente.