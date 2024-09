Corea del Sud: L'Italia conquista il palato dei coreani con il vino

19 Settembre 2024_ L'ambasciatore italiano in Corea del Sud, Emilia Gatto, ha espresso sorpresa per l'alta popolarità del vino tra i coreani, che lo...

19 Settembre 2024_ L'ambasciatore italiano in Corea del Sud, Emilia Gatto, ha espresso sorpresa per l'alta popolarità del vino tra i coreani, che lo considerano un prodotto esotico. Negli ultimi dieci anni, le importazioni di vino italiano sono triplicate, ma la selezione rimane limitata. L'Italia, con oltre 2000 varietà di uva, è il paese con il maggior numero di vitigni al mondo, e la sua filosofia vinicola si basa sulla qualità e sulla tradizione. L'evento 'Viva il Vino!' in corso fino al 13 ottobre a Seoul e Busan offre l'opportunità di scoprire l'abbinamento tra cucina coreana e vini italiani, come riportato da hankyung.com. Questo evento sottolinea l'interesse crescente per la cultura enogastronomica italiana in Corea del Sud, promuovendo un'esperienza culinaria unica.