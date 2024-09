Corea del Sud: L'Italia promuove il turismo con un roadshow a Seoul

25 Settembre 2024_ Un'importante delegazione di dieci regioni italiane, tra cui Puglia e Sicilia, è arrivata in Corea del Sud per promuovere il...

25 Settembre 2024_ Un'importante delegazione di dieci regioni italiane, tra cui Puglia e Sicilia, è arrivata in Corea del Sud per promuovere il turismo italiano. Durante un roadshow a Seoul, i rappresentanti hanno presentato le bellezze nascoste dell'Italia, invitando i coreani a scoprire luoghi meno conosciuti ma ricchi di storia e cultura. L'evento celebra il 140° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Corea del Sud, con un focus particolare su esperienze turistiche personalizzate. La notizia è stata riportata da news.heraldcorp.com. La delegazione ha anche evidenziato l'aumento del 80% delle visite coreane in Italia nel primo semestre del 2024, sottolineando l'interesse crescente per le destinazioni italiane.