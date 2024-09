Corea del Sud: L'Italia promuove il turismo di lusso a Seoul

26 Settembre 2024_ L'Ente Nazionale Italiano per il Turismo ha presentato a Seoul il workshop '2024 Workshop Italia Seoul', focalizzandosi su esperienze di viaggio uniche e di lusso in Italia. L'evento, tenutosi presso il Four Seasons Hotel, ha visto la partecipazione di operatori turistici italiani e sudcoreani, evidenziando l'aumento della domanda di viaggi in Italia da parte dei coreani. La rappresentante dell'ente, Kim Bo-young, ha sottolineato che il turismo italiano offre esperienze che vanno oltre il semplice shopping di lusso. Secondo l'ente, nel 2023, circa 800.000 turisti coreani hanno visitato l'Italia, segnando una ripresa significativa rispetto ai livelli pre-pandemia, come riportato da ttlnews.com. Il workshop ha incluso presentazioni di vari operatori turistici italiani, promuovendo le bellezze e le esperienze uniche che l'Italia ha da offrire.