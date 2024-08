Corea del Sud: L'Italia si fa sentire con l'evento 'Sole di Positano' al Modern Department Store

04 Agosto 2024_ L'Ente Nazionale Italiano per il Turismo ha avviato una collaborazione con il Modern Department Store per un evento estivo intitolato 'Sole di Positano'. L'evento trasforma gli spazi del negozio in un'atmosfera che ricorda le splendide spiagge italiane, con decorazioni che richiamano il mare azzurro e i colorati ombrelloni. Inoltre, il Modern Department Store di Yeouido ospita un giardino interno che presenta oltre 50 marchi italiani, offrendo un assaggio della cultura e della gastronomia italiana. La notizia è stata riportata da traveldaily.co.kr. Questo evento rappresenta un'importante opportunità per far conoscere al pubblico coreano le meraviglie delle località estive italiane, con attività online e premi esclusivi come soggiorni in resort di lusso.