Corea del Sud: L'olio extravergine d'oliva 'Dora Gio' debutta sul mercato grazie a KNK

02 Settembre 2024_ Il prestigioso marchio italiano di olio extravergine d'oliva 'Dora Gio' si prepara a lanciare ufficialmente i suoi prodotti in Corea del Sud attraverso l'importatore esclusivo KNK. Questo olio, proveniente da uliveti nel sud Italia, in particolare dalla regione della Puglia, è noto per la sua qualità superiore e per il suo processo di produzione innovativo che preserva freschezza e sapore. 'Dora Gio' ha già ricevuto riconoscimenti da GAMBERO ROSSO, confermando la sua eccellenza nel settore. I consumatori coreani potranno acquistare questo olio pregiato a partire dal 30 settembre presso vari punti vendita e online, come riportato da getnews.co.kr. L'azienda si impegna a portare in Corea del Sud i migliori prodotti alimentari selezionati a livello globale, contribuendo così a promuovere la cultura gastronomica italiana.