Corea del Sud: L'opera 'Turandot' di Puccini in scena a Seoul con un tocco italiano

12 Ottobre 2024_ L'opera 'Turandot' del compositore italiano Giacomo Puccini debutta oggi al KSPO Dome di Seoul, con un allestimento che replica il famoso palco dell'Arena di Verona. Questo evento segna il 140° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Corea del Sud e Italia, sottolineando l'importanza dello scambio culturale tra i due paesi. L'ambasciatore italiano in Corea, Emilia Gatto, ha evidenziato il ruolo della 'diplomazia culturale' e l'affinità tra le culture italiana e coreana, descrivendo i coreani come 'italiani d'Asia'. La notizia è stata riportata da kbs.co.kr. L'evento non solo celebra Puccini, ma promuove anche una maggiore comprensione e collaborazione culturale tra Italia e Corea.