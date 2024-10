Corea del Sud: L'opera 'Turandot' di Puccini in scena a Seoul per il 140° anniversario delle relazioni italo-coreane

13 Ottobre 2024_ L'opera 'Turandot' di Giacomo Puccini sarà rappresentata a Seoul per una settimana, con un palcoscenico che riproduce l'Arena di Verona, simbolo della tradizione operistica italiana. Questo evento celebra il 140° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Corea del Sud, sottolineando l'importanza della cultura come strumento di diplomazia. L'ambasciatore italiano in Corea, Emilia Gatto, ha evidenziato il valore della 'cultura diplomatica' e la connessione tra le due nazioni, paragonando i coreani agli italiani per passione e gusto. La notizia è stata riportata da kbs.co.kr. L'evento rappresenta un'opportunità unica per il pubblico coreano di immergersi nella cultura italiana attraverso una delle opere più celebri di Puccini.