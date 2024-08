Corea del Sud: Loro Piana, il marchio italiano che conquista il mercato del lusso

21 Agosto 2024_ L'italiano Loro Piana si afferma come il principale beneficiario della tendenza 'Old Money' nel settore della moda, secondo le...

21 Agosto 2024_ L'italiano Loro Piana si afferma come il principale beneficiario della tendenza 'Old Money' nel settore della moda, secondo le analisi del mercato sudcoreano. Questo marchio, noto per il suo approccio sobrio e senza logo, ha visto un incremento del 6,1% nel fatturato, raggiungendo 1266 miliardi di won nel 2023. La sua clientela, composta da un'élite che cerca il 'quiet luxury', dimostra una fedeltà straordinaria, nonostante le difficoltà economiche. La fonte di queste informazioni è luxmen.mk.co.kr. Loro Piana, con la sua proposta di lusso discreto, continua a rappresentare un simbolo di eleganza e raffinatezza, attirando l'attenzione anche in Corea del Sud.