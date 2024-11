Corea del Sud: Lotte dei lavoratori di Korean Optical dopo 300 giorni di protesta

02 Novembre 2024_ Due lavoratori licenziati della Korean Optical, Park Jeong-hye e So Hyun-sook, hanno completato 300 giorni di protesta sul tetto...

02 Novembre 2024_ Due lavoratori licenziati della Korean Optical, Park Jeong-hye e So Hyun-sook, hanno completato 300 giorni di protesta sul tetto della fabbrica a Gumi, chiedendo il mantenimento del loro posto di lavoro. Nonostante le difficoltà, tra cui condizioni meteorologiche estreme e mancanza di servizi, i due continuano a lottare per la successione occupazionale dopo la chiusura della fabbrica avvenuta a seguito di un incendio. La loro determinazione è alimentata dalla richiesta di giustizia e di un dialogo con la direzione dell'azienda, che ha trasferito la produzione a un'altra sede senza garantire il reintegro dei lavoratori. La notizia è riportata da ohmynews.com. I lavoratori, che hanno dedicato anni alla Korean Optical, una sussidiaria della giapponese Nitto Denko, sperano di ottenere un esito positivo per il loro futuro lavorativo.